أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

السبت.. "هاتولي راجل" في 55 دار عرض

Google+ Print
السبت.. "هاتولي راجل" في 55 دار عرض السبت.. "هاتولي راجل" في 55 دار عرض

كتب : محمد عبدالجليل الخميس 10-10-2013 17:11

قررت شركة "ميد نايت صن" إقامة العرض الخاص لفيلم "هاتولي راجل" يوم السبت المقبل بسينما "مول العرب" الساعة 6 مساء، وتقرر أيضا عرض الفيلم في اليوم نفسه بعدد 55 نسخة، وهو الفيلم الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم الشباب أحمد الفيشاوي وشريف رمزي ويسرا اللوزي وإيمي سمير غانم وكريم فهمي وميريت، ويضم أيضا مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم نيكول سابا وسمير غانم وعزت أبوعوف ومجموعة أخرى ستكون مفاجأة للجمهور من أهم النجوم الشباب في السينما المصرية.

يذكر أن الفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج محمد شاكر، وهو كوميدي رومانسي حول علاقة الرجال بالنساء من الطفولة وحتى مرحله الشيخوخة في إطار كوميدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام