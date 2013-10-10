السبت.. "هاتولي راجل" في 55 دار عرض

كتب : محمد عبدالجليل الخميس 10-10-2013 17:11

قررت شركة "ميد نايت صن" إقامة العرض الخاص لفيلم "هاتولي راجل" يوم السبت المقبل بسينما "مول العرب" الساعة 6 مساء، وتقرر أيضا عرض الفيلم في اليوم نفسه بعدد 55 نسخة، وهو الفيلم الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم الشباب أحمد الفيشاوي وشريف رمزي ويسرا اللوزي وإيمي سمير غانم وكريم فهمي وميريت، ويضم أيضا مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم نيكول سابا وسمير غانم وعزت أبوعوف ومجموعة أخرى ستكون مفاجأة للجمهور من أهم النجوم الشباب في السينما المصرية.

يذكر أن الفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج محمد شاكر، وهو كوميدي رومانسي حول علاقة الرجال بالنساء من الطفولة وحتى مرحله الشيخوخة في إطار كوميدي.