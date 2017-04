أكشن وتشويق وكرتون ودراما جديد الصالات العربية

أربعة أفلام تم إطلاقها هذا الأسبوع في الصالات العربية هي الفيلم المصري المشوّق "قلب الأسد" وفيلم الأكشن Escape Plan وفيلم الدراما About Time والفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs 2. في ما يلي لمحة سريعة عن الأفلام المذكورة.

Cloudy With a Chance of Meatballs 2

بعد النجاح الذي حققه الفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs على شباك التذاكر العالمي حاصداً 243 مليون دولار إيرادات، قررت شركة Sony Pictures Animation إنتاج جزء ثاني منه أطلقت عليه عنوان Cloudy With a Chance of Meatballs 2 بلغت كلفة إنتاجه 78 مليون دولار أي أقل بـ 22 مليون دولار من الجزء الأول الذي كانت فكرته فريدة من نوعها خاصة عندما أمطرت "هامبرغر". إذا قارننا الجزء الأول والثاني، نلاحظ أن الجزء الجديد يحتوي على أقل مفاجآت. أما قصته فتدور حول Flint وأصدقائه إضافة للمخترع Chester V الذين ينطلقون بمهمة وحيدة وهي البحث وتعطيل الآلة التي حوّلت الماء لطعام والطعام لوحوش يهددون البشرية. ولكن هل هذه الرحلة ستحمل مفاجآت غير منتظرة.

Cloudy With a Chance of Meatballs 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

About Time

هذا الفيلم يمزج بين الكوميديا والدراما والرومنسية على فكرة خيالية علمية، يشارك في بطولته Rachel McAdams و Domhnall Gleeson وهو من إخراج Richard Curtis الذي سبق وقدم لنا عام 2003 الفيلم الرائع Love Actually. كيف تغيّرون حياتكم إذا كنتم قادرين أن ترجعوا بالزمن الى الوراء؟ هل تحاولون البحث عن فتاة الأحلام؟ أو تحاولون ترتيب العلاقة مع العائلة؟ أو تساعدون أحد أفراد العائلة في تخطي مشكلة يعاني منها؟

About Time يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق والأردن ومصر ولبنان.

Escape Plan

Ray Breslin مهندس معماري إتهم بجريمة واليوم هو موجود داخل سجن صمم له هندسته بحيث من المستحيل أن يفرّ منه أي سجين وهو موضوع تحت حراسة مشددة. Swan Rottmayer سجين ذكي ومقرّب من Ray سيساعده في وضع مخطط للفرار. Willard Hobbes هو الشرير الذي ستكون معركة Ray و Swan معه. تمثيلياً: Ray Breslin هو Sylvester Stallone، Swan Rottmayer هو Arnold Schwarzenegger ، Willard Hobbes هو Jim Caviezel والفيلم عنوانه Escape Plan وسينال إعجاب محبي أفلام الأكشن.

Escape Plan يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق والأردن ولبنان.

قلب الأسد

بعد أن كسّر جميع الإيرادات على شباك التذاكر في مصر، فيلم "قلب الأسد" يعرض حالياً في الصالات العربية وهو من بطولة محمد رمضان وحورية فرغلي وعايدة رياض وحسن حسني وتولّى إخراجه كريم السبكي. يعالج الفيلم عالم الجريمة خارج الصراعات التقليدية من خلال طفل يتعرّض للخطف، يعيش من بعدها في السيرك كعامل نظافة لقفص الأسود ولكن القدر سوف يبتسم له من جديد بعد أن ساعد الشرطة في الكشف عن هوية الرأس المدبّر وراء الصراعات والجرائم التي ازدادت بشكل مقلق...

"قلب الأسد" يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر ولبنان.