يوسف الخال فخور باستفتاء "سيدتي" ويعترف بأنه يبدل حفاضات ابنته بنفسه

استقبل الزميل روبير فرنجية في برنامجه الإذاعي "ضيف لضيف"، النجم اللبناني يوسف الخال، بمناسبة اختياره أفضل ممثل لبناني عن دوره في مسلسل "جذور"، وفق الاستفتاء الذي أجراه موقع "سيدتي نت"، حيث اعترف بأنّه يبدّل الحفاضات لابنته.

وقال الخال في البرنامج الذي يُبث على أثير إذاعة "صوت الغد": "إنّ من بين الجوائر الكثيرة التي حصلت عليها هذا العام من "إذاعة ميلودي أف. أم"، ومن غيرها من المواقع الإلكترونية، تبقى جائزة "سيدتي" هي الأهم عندي، لأنّها تعتمد على تصويت الجمهور، وفيها الكثير من الصدق والشفافية".

وكان سوف الخال قد وعد الإعلامي روبير فرنجية بأن يحلّ ضيفاً على برنامجه، عندما قدّم روبير للخال ولزوجته نيكول سابا التهنئة في المستشفى، بمناسبة ولادة ابنتهما "نيكول الصغيرة"، واتفق معه على أن تكون المقابلة مع "أبو نيكول"، وليس مع "يوسف الخال". وعندما سأله روبير عن كيفية ممارسته لأبوّته، أجابه بالقول: "أنا ألازم بيتي طوال الوقت. ولقد اتفقت مع نيكول على الاهتمام بطفلتنا بدل الاتكال على المربية، حتى أنني أبدّل لها الحفاضات بنفسي مرة واحدة كلّ ساعتين، أمّا زوجتي نيكول فهي تستيقظ ليلاً، كلّ ساعتين، للاطمئنان عليها. وقد نجحت نيكول الصغيرة بتغيير عادات والدتي الكاتبة والرسّامة مها الخال بيرقدار، فهي تزورها يومياً في منطقة "الحازمية"، وهي المعروف عنها أنها لا تغادر بيتها في منطقة "غزير" على الإطلاق".

كما كان لمسلسل يوسف الخال الجديد "وأشرقت الشمس" الذي سوف يعرض قريباً على شاشة "ال.بي.سي" حصة وافية من المقابلة، إذ عندما سأله روبير عن سبب كتابته على "تويتر" عن دوره في هذا العمل بأنّه أفضل أدواره، في وقت كان يعرض فيه مسلسل "جذور" على الشاشة، أجاب يوسف بالقول: "مع احترامي لكلّ المسلسلات التي شاركت فيها، إلا أنّ دوري في مسلسل "وأشرقت الشمس" هو الأفضل، حيث أجسّد فيه دور شيخ إقطاعيّ. ويمكن القول ومن دون مبالغة إنّه دور عمري".

وعندما سأله روبير فرنجية إن كان يعتبر أنّ الثنائيّة التي شكّلها مع باميلا الكيك في مسلسل "جذور" هي الأفضل، كان ردّ يوسف الخال: "لا شكّ أنّ باميلا هي ممثلة بارعة ومحترفة، ولكنّني أفضل تجربتي مع نادين نسيب نجيم، برغم أنني نجحت أيضاً مع كارمن لبس في مسلسل "هروب".

كما تحدّث يوسف الخال عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "اخترت البيت" للمنتج مروان خوري، موضحاً أنّ "المسلسل مؤلف من 180 حلقة، وأنا خفت منه، برغم أنني أحببت نص كارن خير الله كثيراً. ولكنّني سعيد جداً، لأنّ الدور أسند إلى الممثل مازن معضم، وهو من "أهل البيت"، وسبق أن شارك في بطولة مسلسل "الطائر المسكور" الذي كتبته والدتي".

وعن موقفه من اختيار هيفاء وهبي له أو للممثلين يورغو شلهوب وعمار شلق لمشاركتها بطولة المسلسل الذي كان من المفترض أن تقوم ببطولته، أجاب يوسف الخال: "تربطني علاقة صداقة بالفنانة هيفاء وهبي، وإذا كانت تعتبر أنني ويورغو شلهوب وعمار شلق أجمل ثلاثة شبان في لبنان، فأنا أقول إنّها من بين أروع أربع نساء في لبنان"، من دون أن يحدّد أسماءهنّ.

يُشار إلى أنّ الزميل روبير فرجية وافق على أن يكون المسؤول الإعلامي لمسلسل "وأشرقت الشمس"، لأنّه وجد فيه عملاً رائعاً على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج والإنتاج، والذي سيرى النور نتيجة تضافر جهو 3 شركات على إنتاجه.