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32 ألف مشجع يفترسون تذاكر غانا أمام مصر خلال 24 ساعة

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32 ألف مشجع يفترسون تذاكر غانا أمام مصر خلال 24 ساعة 32 ألف مشجع يفترسون تذاكر غانا أمام مصر خلال 24 ساعة

نفدت تذاكر مباراة وغانا في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل بعد 24 ساعة فقط من صدورها في منافذ البيع.

ويقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر على ملعب بابا يارا الذي يتسع لـ50 ألف مشجع.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المنظمة للمباراة حامد إيساكا لموقع (غانا سوكر نت): "بالفعل نفدت تذاكر مواجهة مصر، أطلقنا التذاكر يوم الثلاثاء حتى بعد ظهر الأربعاء، كلها بيعت".

وأضاف "توجهت للمكتب لكي أستفسر عن التذاكر المتبقية، وفوجئت بمعدل بيعها، كل التذاكر نفدت".

وأكد تقرير الموقع الغاني أن التذاكر المطبوعة بلغت 32 ألف تذكرة، والتي نفدت بعد 24 ساعة من طرحها في منافذ البيع.

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