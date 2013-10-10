فاروق جعفر: ربيعة يجب أن يلعب ضد غانا

يؤمن فاروق جعفر المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن رامي ربيعة يجب أن يشترك في مباراة الفراعنة ضد غانا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال جعفر لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "يجب أن نلعب بـ3 في خط الدفاع، رامي ربيعة يشترك أساسيا".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق "محمد نجيب ووائل جمعة يتشابهان كثيرا، وجود ربيعة معهما ضرورة".

وأردف "كذلك يجب أن يحمي هذا الدفاع 3 لاعبين في وسط الملعب، ثلاثي ارتكاز قوي دفاعيا".

وفسر "غانا ستلعب بحماس شديد على أرضها وستندفع للهجوم، علينا الحرص معهم والدفاع بشكل جيد لأن الهدف هو عدم الخسارة خلال جولة الذهاب".