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شركة "تيفا" الإسرائيلية العملاقة للأدوية تستغني عن 5000 موظف

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شركة "تيفا" الإسرائيلية العملاقة للأدوية تستغني عن 5000 موظف شركة "تيفا" الإسرائيلية العملاقة للأدوية تستغني عن 5000 موظف

كتب : أ ف ب الخميس 10-10-2013 17:24

أعلنت شركة "تيفا" الإسرائيلية العملاقة لتصنيع الأدوية، اليوم، أنها ستستغني عن 10% من موظفيها بنهاية 2014 في إطار خطة لخفض التكاليف بمليارات الدولارات.

وجاء في بيان لشركة "تيفا لصناعات الأدوية"، التي تعتبر من أكبر شركات تصنيع الأدوية في العالم، على موقعها على الإنترنت، أنها ستستغني عن نحو خمسة آلاف عامل من بين موظفيها في العالم والبالغ عددهم 46 ألف موظف. إلا أنها لم تكشف عن أسماء الدول التي ستخفض فيها الموظفين.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة جيرمي ليفين في بيان أن "تيفا تدير عملياتها لتحقيق مستويات عالية من الفعالية في وقت قصير وفي الوقت ذاته تسعى للحصول على فرص على المدى الطويل".

وأضاف "نحن ندرك أن هذه يمكن أن تكون أوقاتا صعبة على موظفينا، ونحن ملتزمون بالعمل بإنصاف ونزاهة واحترام وأن نوفر الدعم خلال هذا الوقت".

وجاء في البيان أن البرنامج يهدف إلى تحقيق "توفير في التكاليف بمقدار ملياري دولار بنهاية 2017، بما فيها مليار دولار بنهاية 2014".

ونقلت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية المتخصصة بالأعمال عن ليفين قوله إنه من غير الواضح بعد كم عدد الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم في إسرائيل من أصل 7500 موظف.

وأكد أن "معظم الموظفين الذين سيخسرون عملهم هم خارج إسرائيل".

وأضاف "في وقت لاحق من هذا العام سنحدد أي البرامج التي سنستثمر فيها. وسنقدم الكثير من التفاصيل حول ما سنفعله بنهاية العام. وهذا العام تمكنا من توفير 300 مليون دولار".

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