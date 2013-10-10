"المركزي للمحاسبات" يشارك في المؤتمر الدولي لتفعيل دور الأجهزة الرقابية في بكين

كتب : وائل سعد الخميس 10-10-2013 17:40

يشارك الجهاز المركزي للمحاسبات في مؤتمر المنظمة الدولية للدول الأعضاء "الأنتوساي" في الفترة من 17 وحتى 29 أكتوبر الجاري.

وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لـ"الوطن"، إن منمظة التي دعت للاجتماع هي منظمة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهي تجمع الأجهزة الرقابية على مستوى العالم، ويشارك فيها أكثر من 191 دولة، وإن هذا هو اجتماع موسمي خاص بالجمعية العمومية للدول الأعضاء، ويعقد في مدينة بكين في الصين.

وأشار جنينة إلى أن الاجتماع يناقش فيه دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، وكيف يمكن تفعيلها، كما يناقش قضية الشفافية وقضايا غسل الأموال، وسيتم من خلال التعرف على المعايير الدولية التي تستخدمها المنظمة في أعمال الرقابة.