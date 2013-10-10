أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بويول يعود للملاعب في مباراة ودية بدون جمهور

Google+ Print
بويول يعود للملاعب في مباراة ودية بدون جمهور بويول يعود للملاعب في مباراة ودية بدون جمهور

(إفي) - في خطوة جديدة برحلة تعافيه، خاض لاعب برشلونة الإسباني كارليس بويول اليوم الخميس 45 دقيقة في مباراة ودية بدون جمهور أمام فريق سان أندرو الكتالوني انتهت بفوز البرسا (4-1).

وبعد سبعة أشهر من الابتعاد عن المستطيل الأخضر وإصابات متعددة وعمليات جراحية، عاد بويول اليوم لارتداء قميص برشلونة حيث لعب في مركز قلب الدفاع.

وكان المدير الفني لبرشلونة تاتا مارتينو يسعى من خلال إشراك بويول إلى مراقبة تطور حالة اللاعب الذي بدا في حالة بدنية جيدة قد تجعله ينضم لقائمة اللاعبين التي يخوض بها المدرب الأرجنتيني مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني أمام أوساسونا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع