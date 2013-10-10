بويول يعود للملاعب في مباراة ودية بدون جمهور

(إفي) - في خطوة جديدة برحلة تعافيه، خاض لاعب برشلونة الإسباني كارليس بويول اليوم الخميس 45 دقيقة في مباراة ودية بدون جمهور أمام فريق سان أندرو الكتالوني انتهت بفوز البرسا (4-1).

وبعد سبعة أشهر من الابتعاد عن المستطيل الأخضر وإصابات متعددة وعمليات جراحية، عاد بويول اليوم لارتداء قميص برشلونة حيث لعب في مركز قلب الدفاع.

وكان المدير الفني لبرشلونة تاتا مارتينو يسعى من خلال إشراك بويول إلى مراقبة تطور حالة اللاعب الذي بدا في حالة بدنية جيدة قد تجعله ينضم لقائمة اللاعبين التي يخوض بها المدرب الأرجنتيني مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني أمام أوساسونا.