مدرب ليفربول يشيد بـ ' سواريز الجديد '

(إفي) - أشاد المدير الفني لفريق ليفربول، بريندان رودجرز اليوم بسلوك نجم هجومه الأوروجوائي لويس سواريز خلال مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي.

وكان سواريز قد عاد إلى الملاعب بعد إيقاف 10 مباريات، بعدما قام بعض مدافع تشيلسي الصربي برينسلاف إيفانوفيتش، إلا أنه عاد بقوة وأحرز ثلاثة أهداف في مباراتين.

وأكد رودجرز أن سلوك اللاعب قد تغير بعد عودته من الإيقاف، وظهر عازما على تقديم أفضل ما لديه خلال المباريات التي شارك فيها، وساهم بشكل كبير في دعم حظوظ "الريدز" بالبقاء في الصدارة بنفس رصيد أرسنال.

وأوضاف رودجرز "رغبة سواريز في تقدم أفضل ما لديه، هو السلوك الذي نريده من اللاعب، لأنه لا يجب الرضا بالفوز دون بذل أقصى مجهود".

ويحتل ليفربول صدارة "البريميير" هذا الموسم برصيد 16 نقطة، وهو نفس رصيد أرسنال الذي يقاسمه الصدارة.