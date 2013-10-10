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عدنان على رادار كرواتيا

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عدنان على رادار كرواتيا عدنان على رادار كرواتيا

انضمت كرواتيا إلى قائمة المنتخبات الراغبة في جناح مانشستر يونايتد عدنان يانوزاي الذي باستطاعته اللعب لـ4 منتخبات أخرى والتي تسعى لإقناع اللاعب باللعب لها.

ويستطيع عدنان اللعب لمنتخبات ألبانيا وصربيا وتركيا بالإضافة إلى بلجيكا محل ولادته.

وقال إيفو سوساك المدير الفني لمنتخب كرواتيا للشباب "أحد مدربي منتخب ألبانيا أخبرني أن والدة عدنان من كرواتيا ونحن بالطبع نهتم بضمه".

وتابع "نحن نعلم أننا نواجه منافسة شرسة، حتى الآن هو لا يمتلك أي أوراق كرواتية وهذا أمر مهم لكننا لم نتحدث إليه ولكننا نخطط لفعل ذلك".

وكان عدنان ذو الـ18 عاما قد تألق مؤخرا مع مانشستر يونايتد واستطاع أن يحجز مكانا أساسيا في تشكيلة ديفيد مويس هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدفين قادهم به للفوز على سندرلاند.

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