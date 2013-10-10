' صفقة انتقال عادل رامي إلى ميلان تمت '

أكد إرنستو برونزتي وكيل أعمال اللاعبين أن صفقة انتقال الفرنسي عادل رامي مدافع فالنسيا إلى نادي ميلان الإيطالي قد تمت رسميا وأن اللاعب بصدد الانتقال لفريقه الجديد يناير المقبل.

وأفصح برونزتي أن اللاعب سيصل إلى ميلانو خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع العقود إذ سيلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقيةا الشراء بـ7 مليون يورو.

وقال برونزتي لإذاعة إيطالية "لقد قمت بختم الصفقة لذلك هي مكتملة، اللاعب سيذهب إلى ميلان على الرغم من اهتمامات أندية أخرى بضمه على الأخص نابولي ولكنه في النهاية اختار اللعب للرسونيري".

وكان عادل رامي قد تأزمت العلاقة بينه وبين ناديه فالنسيا بعد أن وجه انتقادات لمدربه ميروسلاف جوكيتش ليقرر النادي بيعه.