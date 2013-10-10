أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' صفقة انتقال عادل رامي إلى ميلان تمت '

Google+ Print
' صفقة انتقال عادل رامي إلى ميلان تمت ' ' صفقة انتقال عادل رامي إلى ميلان تمت '

أكد إرنستو برونزتي وكيل أعمال اللاعبين أن صفقة انتقال الفرنسي عادل رامي مدافع فالنسيا إلى نادي ميلان الإيطالي قد تمت رسميا وأن اللاعب بصدد الانتقال لفريقه الجديد يناير المقبل.

وأفصح برونزتي أن اللاعب سيصل إلى ميلانو خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع العقود إذ سيلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقيةا الشراء بـ7 مليون يورو.

وقال برونزتي لإذاعة إيطالية "لقد قمت بختم الصفقة لذلك هي مكتملة، اللاعب سيذهب إلى ميلان على الرغم من اهتمامات أندية أخرى بضمه على الأخص نابولي ولكنه في النهاية اختار اللعب للرسونيري".

وكان عادل رامي قد تأزمت العلاقة بينه وبين ناديه فالنسيا بعد أن وجه انتقادات لمدربه ميروسلاف جوكيتش ليقرر النادي بيعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع