“هاتولى راجل” ..السبت القادم بـ 55 دار عرض مصرية

قرر ت شركة ميد نايت صن إقامة العرض الخاص لفيلم (هاتولى راجل ) يوم السبت القادم بسينما مول العرب الساعة 6 مساءا وتقرر أيضا عرض الفيلم في نفس اليوم بدد 55 نسخة ، وهو الفيلم الذي يضم مجموعه كبيرة من النجوم الشباب احمد الفيشاوي وشريف رمزي ويسرا اللوزى وايمى سمير غانم وكريم فهمي وميريت ، كما يضم مجموعه كبيرة من ضيوف الشرف منهم نيكول سابا وسمير غانم وعزت أبوعوف ومجموعة أخرى ستكون مفاجاه للجمهور من أهم النجوم الشباب في السينما المصرية .

الفيلم من تأليف كريم فهمي وإنتاج شركة ميدنايت صن حسين ماهر منتج فيلم الفاجومى ، والذي يصور أيضا فيلم الراهب للنجم هاني سلامة ، كما يستعد لتصوير مجموعه من الأفلام الأخرى خلال الفترة القادمة وهو رجل أعمال مصري قضى 30 عاما في فنلندا ويعشق السينما ويسعى لإنتاج مجموعه من الأعمال التي تساهم في استمرار عجله الإنتاج السينمائي في مصر .

مما يذكر أن فيلم هاتولى راجل كوميدي رومانسي حول علاقة الرجال بالنساء من الطفولة وحتى مرحله الشيخوخة في إطار كوميدي .