وزير خارجية السودان: مجلس السلم الإفريقي يرفض القرارات أحادية الجانب بشأن أبيي

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

أطلع وزير الخارجة السوداني علي كرتي، الرئيس عمر البشير، على نتائج اجتماعات وفد السودان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

وأكد "كريتي"، في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس البشير، إن أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي أكدوا عدم اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب بشأن قضية "أبيي"، مشيرا إلى أن كلا من الخرطوم وجوبا لهما فقط الحق في تحديد الوضع النهائي لتلك المنطقة.

وأضاف كرتي، أن أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة أشادوا بلقاء الرئيسين عمر البشير وسلفاكير، الذي عقد بالخرطوم مؤخرا وبنتائجه الإيجابية، لافتا إلى أن خطاب السودان أمام الجمعية العامة وجد تجاوبا كبيرا من الأعضاء بالأمم المتحدة.