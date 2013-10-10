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البرلمان العربي يناشد "الخمسين" الإسراع في إتمام عملها

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البرلمان العربي يناشد "الخمسين" الإسراع في إتمام عملها البرلمان العربي يناشد "الخمسين" الإسراع في إتمام عملها

كتب : بهاء الدين محمد منذ 4 دقائق

التقى أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، اليوم، مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري، وذلك بمقر مجلس الشورى.

واستعرض موسى خلال اللقاء مهام لجنة الخمسين ودورها المنوط بتعديل الدستور الجديد لمصر.

وقال الجروان، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن البرلمان العربي حريص على ما يدور في لجنة الخمسين للاطمئنان على سير العمل باللجنة والذي يعد شأن داخلي بحت، معربا عن أمله في أن تعود للعب دورها المنشود في قيادة العالم العربي.

وأكد الجروان أن البرلمان العربي يدعم لجنة الخمسين، مناشدا اللجنة بالإسراع واتمام دورها الذي سيعود بالنفع على كل أطياف الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية بصورة عامة.

حضر اللقاء الشيخ مسلم المعشني، رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالبرلمان العربي، والدكتور عبدالناصر محمد جناحي العباسي، الأمين العام للبرلمان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي.

كما قام رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له عقب اللقاء بجولة داخل أروقة مجلسي الشعب والشورى زاروا خلالها متحف مجلس النواب والقاعة الرئيسية لمجلس الشعب.

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