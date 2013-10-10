اتحاد الأطباء العرب يختار أسامة رسلان أمينًا عامًا بعد اعتذار أبو الفتوح

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 15:29

أكد اتحاد الأطباء العرب، أنه تم بالإجماع، انتخاب الدكتور أسامة رسلان، الأمين المساعد؛ لتولي مسؤولية منصب الأمين العام للاتحاد للدورة القادمة والتي مدتها خمس سنوات.

وذكر الاتحاد، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أن اختيار أسامة رسلان جاء بعد أن طالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أمام الاجتماع الدوري لأمانة اتحاد الأطباء العرب، بإعفائه من الفترة المتبقية من منصبه كأمين عام للاتحاد.

كان الاجتماع الدوري لأمانة اتحاد الأطباء العرب، عقد بالخرطوم خلال اليومين الماضيين، وناقش فيه العديد من المهام والقضايا الخاصة بالاتحاد في مختلف الدول الأعضاء.

يشار إلى أن أبو الفتو، تولى منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب منذ عام 2004 لفترتين متتاليين.

جدير بالذكر أن الدكتور أسامة رسلان، طبيب رمد، وأستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي بجامعة عين شمس سابقًا، والأمين العام لنقابة أطباء مصر سابقًا، ويشغل حاليًا العديد من المناصب العلمية الدولية، وهي عميد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، ورئيس المجلس العلمي للدبلوم المهني في مكافحة العدوى، ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة العدوى، ونائب رئيس الشبكة الإفريقية لمكافحة العدوي.

كما يشغل رسلان منصب رئيس القطاع الدولي في الرابطة الأمريكية لمكافحة العدوى والآوبئة، وعضو المجموعة الرئيسية للتجمع الصحي العالمي.