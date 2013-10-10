محمد بن زايد:الإماراتي هو الرصيد الحقيقي لدولتنا والركيزة الأساسية للتقدم

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية قطاع التعليم في مسيرة التقدم والبناء التي يشهدها الوطن معتبرا أنه حجر الأساس في جميع الخطط التنموية والاستراتيجية التي يتم وضعها لما له من أثر كبير على الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي اليوم في ديوان سمو ولي العهد والذي اعتمد فيه عددا من المشاريع المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والإسكان والطاقة .

> كما ناقش آخر مستجدات وتطورات سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في الإمارة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وقال سموه أن قطاع التعليم شريان التنمية المستدامة والطريق الأمثل نحو رُقي ورفعة الدول والشعوب ولطالما كان هذا القطاع في صدارة أوليات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهاته المستمرة بتكريم وتوفير كافة المتطلبات التي تمكن العاملين في هذا القطاع من القيام بواجباتهم وتؤمن لهم مستوى العيش الذي يضمن تقديرهم وانتاجيتهم.

وأضاف سموه "إن المبادرات والمشاريع التي يتم إطلاقها في قطاع التعليم إنما تأتي تعبيرا عن عمق اعتزازنا بجميع العاملين فيه وتقديرنا لما يبذلونه من جهود مميزة وتفانيهم في سبيل بناء الإنسان الإماراتي".

وشدد سموه على أن قضايا التعليم والصحة والإسكان تأتي دوما في صدارة الأجندة الحكومية لما لها من تأثير مباشر على حاضر ومستقبل أبناء الوطن.

> وقال سموه "إن الإنسان الإماراتي هو الرصيد الحقيقي لدولتنا وهو الركيزة الأساسية لمواصلة التقدم والنجاح وسيبقى توفير الحياة الكريمة له بمستويات عالية من الصحة والتعليم والسكن الكريم محل اهتمامنا ورعايتنا بما يكفل له الإفادة من مكتسبات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات.

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