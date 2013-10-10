وفاة مواطن حاول إنقاذ 6 آسيويين من الغرق

توفي مساء أمس الأول شاب مواطن (أ.م.س) (20) سنة إثر تعرضه للغرق على أحد شواطئ إمارة رأس الخيمة، وذلك بعد محاولة منه لإنقاذ مجموعة من الآسيويين تعرضوا للغرق أثناء ممارستهم للسباحة.

وتعود تفاصيل الحادث كما صرح بها العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عصر يوم الأربعاء يفيد بتعرض ( 8) أشخاص للغرق على شاطئ أحد مناطق رأس الخيمة، و على الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ و الإنقاذ البحري لشرطة رأس الخيمة لموقع الحادث حيث تبين وفاة شاب مواطن 20 سنه نتيجة الغرق ، وإنقاذ البقية ما عدا طفلا يبغ من العمر (13) سنة وهم جميعاً من الجنسية الآسيوية و تبلغ أعمارهم ما بين (11-13) سنة ومن الجنسين ، وأن (3) شباب مواطنين كانوا يتواجدون في نفس المكان وسمعوا صرخة استغاثة فهبوا لنجدتهم إلا أن أحدهم تعرض للغرق و للوفاة.

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وأضاف مدير عام العمليات المركزية بأن السرب الثاني بخفر السواحل قام بإنقاذ (6) من الغرقى من البحر وتم نقلهم بسيارات الإسعاف و الإنقاذ لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما تم انتشال جثة الشاب المواطن، فيما تابعت فرق البحث و الإنقاذ عمليات البحث عن الغريق الأسيوي (ر.ش.ج) (13 سنة ) إلا أن عمليات البحث لم تسفر عن العثور عليه في اليوم الأول ، إلى أن تم العثور على جثته في صبيحة اليوم الثاني، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها.

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وقد ناشد العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية كافة مرتادي البحر و الشواطئ إلى ضرورة متابعة حالة الطقس و الأرصاد الجوية و حالة البحر وعدم ارتياده في حالات اضطراب الموج، و العمل على أخذ كافة إجراءات السلامة حفاظاً على سلامتهم.

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