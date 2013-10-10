إخلاء سبيل حاتم فهمى و11آخرين فى “النصب الإليكترونى” بكفالة 50ألف جنيه

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد ثابت، إخلاء سبيل المطرب حاتم فهمى وآخرين، في قضية النصب الإلكتروني الخاصة بشركة “جلوبال” بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم.

كان أيمن مبروك، محامى المطرب المتهم، قدم مذكرة لنيابة الشئون المالية، أكد فيها أن القضية لا ترتقى إلى أن تكون توظيف أموال وطالب بإحالتها للنيابة العامة.

مؤكداً أن شركة “جلوبال” بها 450 ألف مشترك متساوين في المراكز القانونية، ولكن النيابة وجهت الإتهام إلى 13 مشتركاً فقط.

وأحال أسامة طنطاوى، وكيل أول نيابة الشئون المالية والتجارية، وبإشراف المستشار عمرو صبرى، المحامى العام الأول للنيابات، قضية النصب الإلكتروني الخاصة بشركة “جلوبال” للنيابة العامة، لعدم كون القضية توظيف أموال، تمهيداً لإتخاذ النيابة العامة قرارها فيها.

وضمت قائمة المتهمين كلاً من “حاتم فهمي وأيمن فوكيه شكر الله وأيمن محمد سليمان وسمير محمد عوض وفيكتور سليمان صموئيل ومراد محمد وحيد الدين وشرين أبو بكر عبد الله وروماني عوني دسوقي وأحمد موسى ومينا وليم أيوب وأحمد عبد الفتاح سيد ونشأت وليم أيوب”.