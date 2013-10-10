احذر ..فأنت مهدد بلدغة الثعبان الأقرع‎ | بقلم ثروت الخرباوى

معظم الشعب المصري مهدد بلدغة من الثعبان الأقرع، والمشكلة أنك لن تستطيع التخلص من هذه اللدغة وان حاولت، كما أن هذه اللدغة لن تودي بحياتك فتستريح منها، لأنها بصراحة ستصحبك وأنت في القبر بعد ان تكون قد فارقت الحياة، فلا موت بعد الموت، إن هي إلا موتتك الأولى، أما ما الداعي لأن تنال هذه اللدغة ذات الامتداد السنوي المستمر هو أنك امتنعت عن التصويت لمحمد مرسي، وقتها ستلقى وعدك فالثعبان الأقرع في انتظارك.

الكلام السابق ليس فتوى مني، ولكنه فتوى أصدرها أحد شيوخ الاخوان وقت انتخابات الرئاسة وقد تم نشر هذه الفتوى في إحدى الصحف اليومية حيث جاءت في سياق حوار مع الشيخ، وفي الحوار قال الشيخ إن من سيمتنع عن التصويت لمرسي فسينل الويل والثبور وعظائم الأمور وسيلدغ في قبره مدة أربع سنوات من الثعبان الأقرع، وقد حدد سيدنا الشيخ هذه المدة على أساس أن مدة الرئاسة أربع سنوات، والحمد لله ان مدة حكم مرسي لم تطل اذ أسقطه الشعب بعد عام الأمر الذي سيترتب عليه حتما تخفيض مدة لدغ الثعابين، والحمد لله أيضا، فان كان من لم ينتخبه سينال لدغ الثعابين في القبر، فان الأحياء ممن وقعوا تحت رئاسته نالوا لدغ الثعابين الاخوانية مدة سنة كاملة، الساكن منهم في العشة والساكن منهم في القصر! ولكن هذا الشيخ لم يدعنا نهنأ بانتهاء لدغ ثعابين الاخوان بعد عام من الحكم اذ أنه أصدر منذ أيام فتوى بأن من خرج متظاهرا ضد الاخوان في الثلاثين من يونيو وفي السادس والعشرين من يوليو سينال لدغا سرمديا لا نهاية له من الثعبان الأقرع!.

ومنذ أيام ذهبت لأشتري «كولونيا «من احدى الصيدليات فاذا بالصيدلي الملتحي مثلي ينظر لي شذرا نظرة ارتياب ثم قال لي أنا لا أبيع الكولونيات، وعندما استفسرت منه عن السبب قال انها تحتوي على كحول والكحول حرام..الحقيقة كنت أظن ان الرجل يتضاحك معي فاغتصبت ضحكة وقلت له: أعدك أنني لن أشربها…فأعاد تلك النظرة المستريبة ثم قال: ليست مسألة شرب…لقد أفتى العلماء ان الكولونيا لأنها تحتوي على كحول فهي نجسة فاذا وضعتها على ثيابك وجسدك نجستك وبطل الوضوء وهناك العديد من غير الفاهمين الذين يُصّلون بعد وضع الكولونيا فتفسد صلاتهم لذلك أنا لا أبيع الكولونيا ! خرجت من عند الرجل وأنا في أشد حالات التعجب واشتريت صحيفة يومية فوجدت نفس الفتوى التي قال بها الصيدلي منشورة ومنسوبة لأحد الدعاة الجدد، فتوى ببطلان صلاة من وضع الكولونيا أو أي نوع من الروائح العطرية التي تحتوي على نسبة من الكحول.

ولأنني سبق وأن قرأت من قبل فتوى بحرمة تركيب طقم أسنان لأنها تبديل لخلق الله، فقد سارعت الى كتب الفقه أبحث فيها وأنقب عن درر العلم الصحيح فوجدت ان مثل هذه الفتاوى منكورة عند كبار العلماء ووجدتها كلها هباءا منثورا لاقيمة لها، الا أنني وجدت أيضا ان آلة الاجتهاد توقفت في الأعصر الأخيرة في مناحي غاية في الخطورة متعلقة بفقه الدولة وفقه النظم السياسية، وأن ما يطرحه الفقهاء في هذا العصر هو ترديد لما اجتهد الأقدمون بشأنه بما كان يتناسب مع واقعهم!.

بالطبع هناك بعض المحاولات «الاجتهادية» من بعض الفقهاء المحدثين، كما ان هناك بعض المحاولات «التلفيقية» من بعض المفتونين بعقولهم الذين لا يملكون ناصية الاجتهاد وهؤلاء لا يُعتد بأطروحاتهم اذ ان الفارق كبير بين «التجديد» «والتبديل» الا ان محاولات الاجتهاد الحقيقية من بعض علماءنا لم تسد رمقنا، فواقعنا شديد التعقيد، كثير المستجدات، وهو في أمس الحاجة الى تيار دافق وحركة متدفقة من الاجتهاد في كل قضايا العصر كما ان الاجتهاد لا ينبت الا في ظل أجواء الحرية واحترام الرأي الآخر.

فاذا غابت حرية التعبير فقد المجتهد الأصولي القدرة على الابداع، فتكميم الأفواه ومصادرة الأراء هو في حقيقته مصادرة للابداع «وتكميم للعقول»، كما ان الجدل – وليس الحوار – وغياب التفكير وادمان التقليد، أضاع على المسلمين صنع حضارة جديدة، وجعلهم يدورون في فلك حضارة صنعها الأقدمون، فما زلنا نتغنى بأمجادنا الماضية – وواقعنا يتمزق – وننشد لحضارتنا التي كانت ولا نلتفت لحاضرنا الذي هوى، والذي يلفت النظر ان كل الأمم «تستشرف المستقبل» ونحن نستدبر الماضى، تحث وتحرض على التفكير، ونحن ندور في دائرة التكفير والتخوين والتحقير، ووقفنا عند النصوص فقط دون ان ندرس الواقع فكان ان استغرقتنا فتاوى الارضاع والروائح العطرية ولدغة الثعبان لمن لم ينتخب الاخوان وغيرها كثير وكثير من الفتاوى التي لاصلة لها بالواقع، والتي تصدر من أعداء التفكير الذين يحملون معاولهم ويرفضون الاجتهاد الا على مضض.