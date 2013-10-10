رويدا عطية لـ"سيدتي نت": خطيبي رجل أعمال لبناني

في دردشة خاصة مع "سيدتي نت" نفت الفنانة رويدا عطية كل الشائعات التي انطلقت بعد إعلان خطوبتها، والتي ربطت اسمها بأكثر شخص، وأوضحت قائلة"لا أعرف ما هي مصادر معلوماتهم أومن أين اتوا بها. البعض قال أنني ارتبطت بالفنان محمد المجذوب والبعض الآخر روّج أنّ خطيبي هو الفنان عبد الكريم حمدان، وفي المقابل ثمة من أعلن أنني خُطبت لأحد الأثرياء العرب، وانأ أؤكد بأن كل تلك الأخبار والأسماء غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".

في المقابل رفضت رويدا الإعلان عن اسم خطيبها ولكنها قالت" هو رجل أعمال لبناني ومعروف في مجاله، ونحن اكتفينا بارتداء الخواتم حالياً ولكننا قررنا عقد قراننا في نهاية العام الحالي حيث سنقيم احتفالاً خاصاً بهذه المناسبة، وعندها يمكن للجميع ان يتعرفوا على شخصية زوج المستقبل".

وكانت رويدا قد أعلنت قبل يومين خبر خطوبتها عبر صفحتها الخاصة على " تويتر" حيث اكتفت بنشر صوراً لها وهي ترتدي خاتم الخطوبة، وصوراً اخرى تظهر يدها مع يد خطيبها وهما يضعان الخواتم في اصبعيهما دون الكشف عن وجهيهما وكتبت تحتها"يا رب يسر امري و تمملي ع خير.. عقبال عند الكل..ادعولي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"