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بالصوت...مي عز الدين تعلن اعتزالها الفن

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بالصوت...مي عز الدين تعلن اعتزالها الفن بالصوت...مي عز الدين تعلن اعتزالها الفن

لجأت الفنانة مي عز الدين إلى تسجيل رسالة بصوتها على ISTARADIO تعبر من خلالها عن حبها لجمهورها، وقالت إنها ابتعدت عن العمل لأنها "تعبانة" وتريد إجازة ترتاح فيها من كل شيء، وقالت "ماليش نفس أرجع اشتغل دلوقتي خالص تاني".
وأكملت مي بصوت ينم عن سوء حالتها النفسيّة ومؤشرات قد تكون مقدّمة لاعتزال الفن، إذ قالت إنها سافرت لفترة لكنها حالياً تريد الابتعاد عن الأضواء "ممكن بتوحشني الحياة العادية، وبيوحشني أحسّ أنّي مواطنة عاديّة".
وقالت إنّها تريد البحث عن نفسها بعيداً عن الأنترنت، وإن كانت قد وعدت جمهورها في الوقت نفسه أنها من فترة لأخرى ستدخل على "تويتر"، وتقرأ كل التعليقات بنفسها.
 

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