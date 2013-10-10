قبلة بين هيفا وهبي وباسم سمرة في "حلاوة روح"

علمت "سيدتي نت" من مصادر داخل فيلم "حلاوة روح" الذي يعد التجربة الثانية للفنانة هيفا وهبي بعد فيلم "دكان شحاتة"، أنّ هناك قبلة ستجمعها بالفنان باسم سمرة في الفيلم.

وأكدت المصادر أنّ هيفا لم ترفض القبلة، لأنها جاءت في السياق الدرامي للعمل.

الفيلم لم يبدأ تصويره بعد، ولم يتم الاتفاق على موعد نهائي لذلك.

عنوان الفيلم "حلاوة روح" ليس هو العنوان النهائي، إذ من المحتمل أن يتم تغييره قريباً، وتجسّد فيه هيفا شخصية "روح" وهي فتاة شعبيّة يقع رجال الحارة التي تسكن فيها في حبّها.

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