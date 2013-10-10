أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

قبلة بين هيفا وهبي وباسم سمرة في "حلاوة روح"

Google+ Print
قبلة بين هيفا وهبي وباسم سمرة في "حلاوة روح" قبلة بين هيفا وهبي وباسم سمرة في "حلاوة روح"

علمت "سيدتي نت" من مصادر داخل فيلم "حلاوة روح" الذي يعد التجربة الثانية للفنانة هيفا وهبي بعد فيلم "دكان شحاتة"، أنّ هناك قبلة ستجمعها بالفنان باسم سمرة في الفيلم.
وأكدت المصادر أنّ هيفا لم ترفض القبلة، لأنها جاءت في السياق الدرامي للعمل.
الفيلم لم يبدأ تصويره بعد، ولم يتم الاتفاق على موعد نهائي لذلك.
عنوان الفيلم "حلاوة روح" ليس هو العنوان النهائي، إذ من المحتمل أن يتم تغييره قريباً، وتجسّد فيه هيفا شخصية "روح" وهي فتاة شعبيّة يقع رجال الحارة التي تسكن فيها في حبّها.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي