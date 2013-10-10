الفنّانة جميلة تصوّر أغنيتها الجديدة "يقولوا"

"يقولوا" أغنية جديدة للفنانة جميلة أطلقتها شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج الفني، وهي من كلمات عبد العزيز العبكل ولحن ماجد المخيني وتوزيع حسام كامل. وقد أسندت إخراجها للمخرج بهاء خداج، وقد تم تصويرها في مدينة دبي، بحيث تظهر جميلة خلال الكليب في أربعة إطلالات مختلفة تبرز أناقتها وأنوثتها وقوة شخصيتها المتوافقة مع كلمات الأغنية.

وحول ذلك قال المخرج خداج: "حاولت في هذا الكليب إعطاء الأغنية طابعاً خاصاً عبر المزج ما بين المشاهد التراثية والعصرية، بحيث تتنقّل جميلة من مكان إلى آخر من خلال إشارة يد، مع ظهور متزامن للوحات فنية تعبيرية راقصة".

وتجدر الإشارة إلى أنه يُتوقّع لكليب "يقولوا" أن يحقّق إقبالاً جيداً، خاصة بعد أن حصدت أغنية "طيني وَرْوَر"، التي قدّمتها الفنانة جميلة في "جلسات وناسه 2013"، نحو 12 مليون مشاهَدة على شبكة الإنترنت حتى اليوم.

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