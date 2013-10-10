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صورة – الجباس يوضح لماذا تسلم زجاجة خمر من ناديه الإنجليزي؟

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صورة – الجباس يوضح لماذا تسلم زجاجة خمر من ناديه الإنجليزي؟ صورة – الجباس يوضح لماذا تسلم زجاجة خمر من ناديه الإنجليزي؟

حصل دودو الجباس مهاجم سويندون تاون الإنجليزي على زجاجة خمر كجائزة له بعد حصوله على لقب رجل المباراة، وذلك أمام بلايموث أرجيل في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج وان).

وقام الجباس بنشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) حاملا زجاجة خمر.

وعلى ذلك قال الجباس لـFilGoal.com يوم الخميس: "هذه جائزة رمزية تقدم من الشركة الراعية، ولا أفهم لماذا هذه الضجة".

وأضاف "هو بروتوكول متبع في الفريق، اللاعب الذي يحصل على رجل المباراة يقوم باستلام الزجاجة، ويقوم بالتصوير بها وهو ما فعلته".

وأوضح الجباس أن الشعار على الزجاجة هو شعار النادي ولا يمثل دعاية لشركة الخمور.

واختتم "لا أتناول الخمر بالطبع، وبعد القيام بالتصوير منحت الزجاجة لزميلي في الفريق فأنا لا أشرب".

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