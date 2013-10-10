محلل إسرائيلى: واشنطن تلعب بالنار لوقفها المساعدات عن مصر

قال المحلل الإسرائيلى “آساف جبور” إن مصرتنتقد بشدة قرار الولايات المتحدة بتجميد المساعدات العسكرية والاقتصادية للحكومة المصرية، في أعقاب الإطاحة بالمعزول “محمد مرسي”، والإجراءات المتخذة ضد جماعة الإخوان.

ونقل المحلل الإسرائيلى عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية “بدر عبد العاطى” قوله إن هذا القرار خاطئ ونحن لن نستسلم للضغوط الأمريكية، وسنستمر في طريقنا إلى الديمقراطية، وفقا لخارطة الطريق.

جاء في القرار الأمريكي أن وزارة الخارجية تعتزم تجميد تحويل مبلغ 260 مليون دولار للجيش المصري، بما في ذلك وقف تسليم طائرات إف 16، وعشر طائرات أباتشي وصواريخ وقطع غيار للدبابات المصرية، إلى جانب إلغاء مناورات مشتركة كان من المقرر أن تجرى بين البلدين.

أضاف المحلل أن المساعدات الأمريكية لمصر تقدر بـ 1.5 مليار دولار سنويًا، وهى تحتل المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد المساعدات التي تنقلها واشنطن لإسرائيل، ومع ذلك، سوف تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدة إلى مصر في مجالي الصحة والتعليم، ومواصلة التمويلات المخصصة لمساعدة مصر في القضاء على الإرهاب في سيناء.

وأبرز المحلل أن وقف واشنطن المساعدات لمصر كان له رد فعل في إسرائيل، فقد صرح مسئول إسرائيلى لصحيفة “نيويورك تايمز”، بأنه وفقًا لهذا القرار فإن الولايات المتحدة تلعب بالنار، مضيفًا أن الحديث هنا ليس مجرد مصالح إسرائيل، وإنما الأمر سيؤثر على مكانة واشنطن في الوطن العربى.