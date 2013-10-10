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السعودية تنتج 3 طائرات بدون طيار

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السعودية تنتج 3 طائرات بدون طيار السعودية تنتج 3 طائرات بدون طيار

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، عن نجاحها فى ابتكار وإنتاج ثلاث طائرات بدون طيار تصل سرعتها إلى 120كم/ساعة، وتستطيع التحليق لمدة ثمانى ساعات.

وأوضح الدكتور خالد الحصان، المشرف على المركز الوطنى للطيران بالمدينة، فى بيان له اليوم الخميس، أن " الطائرات الثلاث تتميز بخفة الوزن وقوة التحمل، ولا يمكن التقاطها من قبل الرادارات"، مشيرا إلى أن الطائرات" تستخدم لأغراض المراقبة، والتصوير الجغرافى".

وأضاف أن "طائرات صقر2 وصقر3، وصقر4 يتم توجيهها من خلال غرفة تحكم أرضية"، مؤكدا أنها "تستطيع التكيف مع ظروف الطيران المختلفة".

وأشار إلى أن" غرفة العمليات تستطيع تغيير مسار الطائرات والأهداف أو دفعها للهبوط الاضطرارى"، كما يستطيع بعضها الطيران على ارتفاع 5000 متر، بسرعة 120كم ساعة، والتحليق لمدة تصل إلى ثمانى ساعات متواصلة".

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كشفت فى تقرير لها مؤخرا، أنها عملت على تطوير تقنية الفضاء والطيران لديها، من خلال تصنيع طائرات من دون طيار من النوع متوسط الحجم القادر على الطيران، لمدى يصل إلى 50 كيلومترا، لمدة طيران تصل إلى 8 ساعات، بسرعة 120 كيلومترا فى الساعة، وعلى ارتفاع 5000 متر.

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مصر 365

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