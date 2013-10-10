معمول العيد بالفستق والجوز

المقادير لعجينة المعمول:

- 500 غرام من السميد الناعم

- 500 غرام من السميد الخشن

- 100 غرام من السكر البودرة

- 100 غرام من الحليب البودرة

- 5 غرامات من الخميرة

- 400 غرام من السمنة

- 350 غرام من الماء

- ماء الزهر أو ماء الورد (الكمية حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

في وعاء كبير ، يوضع السميد الناعم والسميد الخشن والسكر البودرة والحليب البودرة والخميرة والماء والسمنة، ويخلط المزيج جيداً الى حين يصبح متماسكاً، ومن ثم يضاف ماء الورد أو ماء الزهر ويخلط مجدداً.

تترك عجينة المعمول لمدة دقيقتين حتى ترتاح، ومن ثم تحشى بحشوة الجوز أو حشوة الفستق، وتوضع كل قطعة في قالب خاص بها، ومن ثم تدخل الصينية الى الفرن على درجة حرارة 250 مئوية لمدة 10 دقائق، ومن ثم تخرج من الفرن ويوضع عليها السكر البودرة.

مقادير حشوة الجوز:

- 250 غرام من الجوز المفروم

- 100 غرام من السكر العادي

- ماء الزهر أو ماء الورد (الكمية حسب الرغبة)

- ملعقتان كبيرتان من القطر

طريقة التحضير نفسها لحشوة الجوز وحشوة الفستق:

تخلط جميع المكوّنات مع بعضها البعض حتى نحصل على مزيج متماسك، ومن ثم يحشى بها المعمول.

مقادير حشوة الفستق:

- 250 غرام من الفستق المفروم

- 100 غرام من السكر العادي

- ماء الزهر او ماء الورد (الكمية حسب الرغبة)

- ملعقتان كبيرتان من القطر



(هذه المقادير تكفي ـ 10 أشخاص).

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