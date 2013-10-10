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البقلاوة بالشوكولاتة

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البقلاوة بالشوكولاتة البقلاوة بالشوكولاتة

المقادير:
- كيلوغرام واحد من الطحين
- 25 غرام من الملح
- 25 غرام من السمنة
- 600 غرام من الماء
- 50 غرام من الكاكاو
- 100 غرام من النشاء
- كيلوغرام واحد من الكاجو المفروم الناعم
- 100 غرام من النشاء

طريقة التحضير:
1-يخلط الطحين مع الماء والملح بشكل جيد، ومن ثم يضاف الى العجينة السمنة والكاكاو، وتخلط العجينة مرّة أخرى حتى تصبح متماسكة.
2-تقطّع العجينة الى 13 قطعة، ونضع على كل قطعة القليل من النشاء (المذوّب بالماء).
3-ترقّ كل عجينة على حدة على شكل رغيف من الخبز، وتوضع فوق بعضها ( وبين كل طبقة من العجين نرشّ القليل من النشاء حتى لا تلتصق ببعضها) ويجب الا ننسى حشو الطبقات بالكاجو المفروم .
4-توضع العجينة في صينية كبيرة وتقطّع الى قطع صغيرة ومتجانسة، ويوضع عليها السمنة وتدخل الى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى يصبح لونها ذهبياً.
5-عندما تخرج من الفرن، نرشّ عليها القطر وتقدّم عندما تبرد.

(هذه المقادير تكفي لـ10 أشخاص).

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