البقلاوة بالشوكولاتة

المقادير:

- كيلوغرام واحد من الطحين

- 25 غرام من الملح

- 25 غرام من السمنة

- 600 غرام من الماء

- 50 غرام من الكاكاو

- 100 غرام من النشاء

- كيلوغرام واحد من الكاجو المفروم الناعم

- 100 غرام من النشاء

طريقة التحضير:

1-يخلط الطحين مع الماء والملح بشكل جيد، ومن ثم يضاف الى العجينة السمنة والكاكاو، وتخلط العجينة مرّة أخرى حتى تصبح متماسكة.

2-تقطّع العجينة الى 13 قطعة، ونضع على كل قطعة القليل من النشاء (المذوّب بالماء).

3-ترقّ كل عجينة على حدة على شكل رغيف من الخبز، وتوضع فوق بعضها ( وبين كل طبقة من العجين نرشّ القليل من النشاء حتى لا تلتصق ببعضها) ويجب الا ننسى حشو الطبقات بالكاجو المفروم .

4-توضع العجينة في صينية كبيرة وتقطّع الى قطع صغيرة ومتجانسة، ويوضع عليها السمنة وتدخل الى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى يصبح لونها ذهبياً.

5-عندما تخرج من الفرن، نرشّ عليها القطر وتقدّم عندما تبرد.

(هذه المقادير تكفي لـ10 أشخاص).

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