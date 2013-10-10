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أعدّي حلوى العيد مع "سيدتي نت"

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أعدّي حلوى العيد مع "سيدتي نت" أعدّي حلوى العيد مع "سيدتي نت"

يتم تجهيز حلويات الضيافة لمناسبة حلول عيد الاضحى منذ فترة، وتقديم أنواع مختلفة منها للضيوف مع ترتيبها بأطباق جذابة جميلة، بالإضافة للحلويات الجاهزة مثل المعمول، البقلاوة، المن والسلوى، الشوكولاتة... "سيدتي نت" والشيف علي نوري من فندق "فينيسيا- بيروت" يقدمان لكِ وصفات مميزة حتى تكوني مضيفة مثالية ترّحب وتستقبل ضيوفها بطريقة لائقة نهار عيد الأضحى. تمّ التصوير في فندق "فينيسيا- بيروت" وأعدّ أطباق الحلويات الشيف علي النوري.

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