مجلس أوروبا يدعو تركيا إلى تحسين معاملة القاصرين في سجونها

كتب : أ ف ب منذ 55 دقيقة

دعا تقرير أصدره اليوم، مجلس أوروبا، السلطات التركية إلى تحسين معاملة المعتقلين القاصرين في عدد كبير من سجونها.

وكان أعضاء من لجنة المجلس الأوروبي لمنع التعذيب والعقوبات والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة، قاموا بزيارة إلى تركيا في يونيو 2012 للاطلاع على أحوال السجون.

وأضاف التقرير أن الدافع للقيام بالزيارة "معلومات تلقتها اللجنة تتعلق بسوء المعاملة التي يلحقها موظفو السجن بالمعتقلين القاصرين وأعمال العنف بين القاصرين في سجن بوزانتي" (جنوب).

وأكد وفد لجنة المجلس الأوروبي أن "عددا كبيرا من القاصرين الذين كانوا معتقلين في بوزانتي" قدموا لها "معلومات متماسكة وجديرة بالثقة أفادت أنهم تعرضوا في هذا السجن لأعمال عنف متواترة وخطيرة من جانب المعتقلين الآخرين. وبالتالي، فإن عددا كبيرا من القاصرين أكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية من قبل حراس السجن لدى وصولهم إلى سجن بوزانتي".

وردا على هذه الأقوال، قدمت السلطات التركية معلومات تتعلق بالملاحقات الجزائية والتحقيقات الإدارية التي بدأت في هذا الشأن ضد عناصر من موظفي السجن وقاصرين.

وتلقت لجنة المجلس الأوروبي أيضا "عددا كبيرا من المعلومات المترابطة والجديرة بالثقة عن سوء المعاملة الجسدية التي ألحقها عناصر من موظفي السجون بقاصرين معتقلين في سجن سنكان للقاصرين" قرب أنقرة.

وأضافت أن "عددا كبيرا من المعلومات المتماسكة جمعت أيضا من قاصرين في سجن غازي عنتاب (جنوب شرق) المصنف اي".

وفي سجن ملتيبي (إسطنبول)، جمع الوفد "عددا من المعلومات حول الإفراط في استخدام القوة من قبل حراس السجن خلال تدخلهم لإنهاء العنف بين المعتقلين".

وأعربت لجنة المجلس الأوروبي عن ارتياحها لأن وفدها لم يتسلم في المقابل "أي معلومات تقريبا عن سوء المعاملة الجسدية التي يمكن أن يكون قد تعرض لها قاصرون في سجن دياربكر المصنف اي" (جنوب شرق).

وذكرت أيضا أن "مشروعين رائدين وضعا قيد التطبيق في عدد كبير من اقسام سجني سنكان وملتيبي من أجل تحسين العناية والاندماج الاجتماعي للمعتقلين القاصرين، قد أعطياها انطباعا جيدا من جراء النتيجة التي تتمثل بالتراجع الملحوظ لمستوى العنف بين المعتقلين".

وتحدثت السلطات التركية في المقابل عن "التمدد التدريجي للمشروعين الرائدين إلى كل سجون القاصرين" في البلاد.

وتركيا عضو في مجلس أوروبا منذ إنشائه في 1949.