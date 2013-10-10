أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"التلاوي": التعليم إلزامي ومجاني حتى الثانوية العامة في المسودة الأولية للدستور

Google+ Print
"التلاوي": التعليم إلزامي ومجاني حتى الثانوية العامة في المسودة الأولية للدستور "التلاوي": التعليم إلزامي ومجاني حتى الثانوية العامة في المسودة الأولية للدستور

كتب : هبة أمين الخميس 10-10-2013 14:54

وصفت السفيرة ميرفت التلاوي، مقرر مساعد لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين، ورئيس المركز القومي للمرأة، ما يحدث مع نساء فيما يتعلق بالحقوق السياسية مهانة كبيرة، مبينة أن ما تحصل عليه المرأة هو حقوقها العادية ولكن الأزمة تكمن في التمييز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات، المنبثقه عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ للاستماع لاتحاد المنظمات النسائية للتعرف على رؤيتهن بشأن الدستور.

وأضافت التلاوي، أن لجنة الخمسين، وضعت في المسودة الأولية، العديد من المواد المهمة للطفل منها أن يكون سن التعليم إلزامي ومجاني حتى مرحلة الثانوية، وذلك حتى لا يتسرب التلاميذ من المدارس، كما تم وضع مادة لتجريم التمييز، فضلا عن وجود هيئة تراقب الالتزام بعدم التمييز.

فيما طالب اتحاد منظمات النساء، الذي يضم أحزاب وحركات نسائية لجنة الخمسين بضرورة تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمرأة حتى تستطيع الحصول على حقوقها السياسية، وطالبوا بوضع "كوتة" لهن في البرلمان عوضا عن نسبة الـ50% عمال وفلاحين اللاتي لا يستفدن منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي