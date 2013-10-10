"التلاوي": التعليم إلزامي ومجاني حتى الثانوية العامة في المسودة الأولية للدستور

كتب : هبة أمين الخميس 10-10-2013 14:54

وصفت السفيرة ميرفت التلاوي، مقرر مساعد لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين، ورئيس المركز القومي للمرأة، ما يحدث مع نساء مصر فيما يتعلق بالحقوق السياسية مهانة كبيرة، مبينة أن ما تحصل عليه المرأة هو حقوقها العادية ولكن الأزمة تكمن في التمييز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات، المنبثقه عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ للاستماع لاتحاد المنظمات النسائية للتعرف على رؤيتهن بشأن الدستور.

وأضافت التلاوي، أن لجنة الخمسين، وضعت في المسودة الأولية، العديد من المواد المهمة للطفل منها أن يكون سن التعليم إلزامي ومجاني حتى مرحلة الثانوية، وذلك حتى لا يتسرب التلاميذ من المدارس، كما تم وضع مادة لتجريم التمييز، فضلا عن وجود هيئة تراقب الالتزام بعدم التمييز.

فيما طالب اتحاد منظمات النساء، الذي يضم أحزاب وحركات نسائية لجنة الخمسين بضرورة تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمرأة حتى تستطيع الحصول على حقوقها السياسية، وطالبوا بوضع "كوتة" لهن في البرلمان عوضا عن نسبة الـ50% عمال وفلاحين اللاتي لا يستفدن منها.