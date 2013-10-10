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أستاذ بالأزهر: الإسلام برىء من الإخوان.. ويصفهم بالملة الصهيونية

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أستاذ بالأزهر: الإسلام برىء من الإخوان.. ويصفهم بالملة الصهيونية أستاذ بالأزهر: الإسلام برىء من الإخوان.. ويصفهم بالملة الصهيونية

أكد الدكتور علوى أمين أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن لولا شباب الفيس بوك وتويتر الذين قاموا بثورة 25 يناير وسرقت منهم واستردوها مرة أخرى فى 30 يونيو، لكانت فى طريقها إلى الزوال.

وأضاف أمين خلال كلمته بندوة "الجيش المصرى انتصارات وبطولات"، المنعقد بجريدة الجمهورية، أن الإسلام برىء من جماعة الإخوان والسلفيين والذين وصفهم بالملة الصهيونية، التى زرعها الاحتلال عام 1928.

وطالب أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر المصريين بالاطمئنان، قائلا "الأزهر والكنيسة المصرية الأصيلة والجيش المصرى والإعلام والشعب بكافة طوائفه سيظلون يدا واحدة كما حدث فى حرب أكتوبر".

ومن جانبه طالب القمص بولس عويضة أستاذ القانون الكنسى، الدول الغربية بعدم التدخل فى شئون الأقباط المصريين، قائلا "لو حرقتم الكنائس سنصلى فى المساجد".

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مصر 365

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