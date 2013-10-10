ردا على تصريحات "عبدالماجد".. جمال فهمي: المجتمع المصري "لفظ" ظاهرة "الإخوان"

عمار علي حسن: من يفكر في إنهاك مؤسسات الدولة شخص ينطح في الصخر

كتب : خالد جمال منذ 47 دقيقة

واصل الإعلامي تامر أمين، في برنامج "ساعة مصرية" على قناة "روتانا مصرية"، تحليل ورصد ما يدور على الساحة السياسية في مصر. في حلقة أمس، ناقش مع ضيوفه من مختلف التيارات السياسية، تصريحات عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية التي قال فيها: "سنلاعب الانقلابيين ونرهقهم حتى يفلت الزمام من أيديهم وتنهار مؤسسات الدولة جميعا".

قال جمال فهمي، الكاتب الصحفي: المجتمع المصري لفظ ظاهرة "الإخوان" وعليهم أن يقتنعوا بأنهم ماتوا.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب النور شريف طـه، أن قيادات الجماعة الإسلامية اشتكوا كثيرا من تصريحات عاصم عبد الماجد في الفترة الماضية، وأن رهان الإخوان والجماعة الإسلامية على تدمير مؤسسات الدولة "خاسر"، وأكد أن "الإخوان" عندهم فجوة في فهم طبيعة الشعب المصري.

شريف طـه: "الإخوان" عندهم فجوة في فهم طبيعة الشعب المصري

من جهته قال الباحث والمحلل السياسي عمار علي حسن: من يفكر في إنهاك مؤسسات الدولة، فهو شخص ينطح في الصخر وتصريح "عبدالماجد" في مصلحة الدولة؛ لأنه يستدعي الجيش والشرطة للحياة السياسية بمبرر، لكن على السلطة أن تفهم أن الأمن وحده لا يكفي. وعليها أن تقوم بإصلاح اقتصادي.