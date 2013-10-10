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"النيل الثقافية" تعرض عشرة أفلام وثائقية جديدة عن حرب أكتوبر

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"النيل الثقافية" تعرض عشرة أفلام وثائقية جديدة عن حرب أكتوبر "النيل الثقافية" تعرض عشرة أفلام وثائقية جديدة عن حرب أكتوبر

كتب : الوطن منذ 37 دقيقة

بدأت قناة النيل الثقافية بقطاع "المتخصصة"، في عرض 10 افلام وثائقية وتسجيلية جديدة، عن بطولات أفراد القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر.

ومن بين هذه الأفلام: "صائد الدبابات"، و"ذكريات مقاتل"، و"ثعلب الصحراء"، و"الفرقة 39 قتال"، و"نسور البحر"، و"الفارس الأول"، و"صائد القادة"، و"أبطال النصر"، و"للنصر ذكريات" و"الشهيد الحي"، وقامت القناة بتصويرها في الفترة الأخيرة، وهي سيناريو وكتابة تعليق عمر هاشم، وسامح محجوب، وقراءة تعليق حسن الشاذلي وإيمان الشامية، ومدير تصوير سامح عزب، وإخراج حمادة إبراهيم.

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