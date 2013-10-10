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صحف سعودية: مصر ستظل قوية راسخة بهيبة جيشها وتماسك شعبها وبدعم الأشقاء لها

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صحف سعودية: مصر ستظل قوية راسخة بهيبة جيشها وتماسك شعبها وبدعم الأشقاء لها صحف سعودية: مصر ستظل قوية راسخة بهيبة جيشها وتماسك شعبها وبدعم الأشقاء لها

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 13:34

ذكرت صحيفة "المدينة" أن ستظل قوية راسخة بهيبة جيشها، وباستقرارها واستتباب أمنها، وتماسك شعبها، والتفافه حول قيادتها وجيشها، وأيضًا بدعم الأشقاء لها - وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية - وهو ما عبّر عنه ولي العهد وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد وداعه للرئيس منصور بعد زياررته للمملكة صباح أمس الأول، بتأكيده على أن مصر في "أيدٍ أمينة، وأن المصريين عوّدونا على تجاوز أزماتهم ، وأن قوة مصر قوة للعالم العربي".

واعتبرت الصحيفة أن زيارة منصور للمملكة كانت بمثابة رسالة شكر وامتنان من مصر وشعبها للدعم السعودي المادي والسياسي والمعنوي الذي سارعت المملكة بتقديمه للجيش المصري، فور قيامه بتصحيح المسار الوطني للبلاد.

من جانبها، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى الظرف التاريخي الذي تمر به مصر في هذه الفترة، حيث تؤسس فيه لمرحلة جديدة في مسيرتها الريادية ولهذا بادر العارفون بقدرها وأهميتها إلى الوقوف بجانبها، وكانت المملكة قيادة وشعبا في مقدمة الذين بادروا إلى مناصرة الخطوات التي اتخذها الجيش المصري لتحقيق إرادة شعبه في الثلاثين من يونيو الماضي.

ورأت الصحيفة أنه على العرب، بلا استثناء، أن يدركوا أهمية مساندة هذه الخطوات لتمضي مصر على الطريق الذي اختارته بعيدا عن أي ضغوط اقتصادية قد تمارس ضد إرادتها.

واعتبرت "عكاظ" أن الوقوف مع مصر لتبقى قوية حرة الإرادة، مطلب يحقق مصالح الجميع والتهاون فيه أو التراخي عنه يعد تفريطا في مصالح وطنية عليا.

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