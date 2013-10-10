علي زيدان.. من المعارضة والثورة إلى رئاسة الوزراء

كتب : أ ف ب الخميس 10-10-2013 13:38

علي زيدان والببلاوي

يعتبر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي خُطف اليوم لفترة قصيرة قبل الإفراج عنه، دبلوماسيا لعب دورا كبيرا في كسب دعم العواصم الغربية للثوار الليبيين ضد معمر القذافي عام 2011.

ووُلد زيدان عام 1950 في مدينة الودان وسط ليبيا، ونشأ في عائلة من التجار. وبعد إنهاء دراسة الآداب في ليبيا عام 1975، انضم إلى السلك الدبلوماسي. وفي نهاية السبعينات عُيِّن سفيرا لليبيا في الهند، لكنه استقال بداية الثمانينات وانضم إلى المعارضة في المنفى ضد نظام القذافي، تحت راية الجبهة الوطنية للإنقاذ الليبية التي كانت تجمع المعارضين الليبيين في الخارج.

وخلال أعوام المنفى، عاش زيدان خصوصا في ألمانيا، قبل أن ينفصل عن الجبهة ويركز من جنيف على حقوق الإنسان في بلاده.

وبعد اندلاع الثورة الليبية مطلع 2011، لعب زيدان دورا كبيرا إلى جانب الليبرالي محمود جبريل، للترويج للمجلس الوطني الانتقالي، الجناح السياسي للثورة، لدى العواصم الغربية وخصوصا باريس.

وبعد تعيينه مندوبا للمجلس الوطني الانتقالي في فرنسا وأوروبا، ساهم في مساعي الثوار الدبلوماسية لإقناع المجتمع الدولي بالتدخل عسكريا لحماية المدنيين من القمع الدامي الذي مارسه نظام القذافي على الثورة.

وانتُخب زيدان في أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في السابع من يوليو 2012، عضوا في المؤتمر العام الوطني، وهي أعلى هيئة سياسية في ليبيا.

وعُيِّن علي زيدان القريب من تحالف القوى الوطنية الليبرالي، رئيسا للوزراء في 14 أكتوبر 2012.

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