3 نصائح طبية تحمى طفلك من مشاكل السمنة

تعتبر مشكلة البدانة من أكثر أمراض سوء التغذية التى يواجهها الأطفال. كما قال الدكتور جمال شفيق أحمد- أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، وتظهر هذه المشكلة نتيجة انتشار العادات الغذائية غير الصحية، التى تجهل قواعدها بعض الأسر المصرية، هذا إلى جانب قلة المجهود العضلى الذى يبذله الطفل.

أشار شفيق إلى أن الاضطرابات النفسية تلعب دوراً هاما فى إصابة الطفل بالبدانة، حيث يلجاً البعض إلى الإسراف فى تناول الطعام كوسيلة تعويضية للهروب من المشاكل النفسية والاجتماعية والأسرية والتعليمية التى يتعرضون لها.

ويقدم جمال بعض النصائح الخاص بكيفية تأهيل طفلك على الغذاء السليم والجسم الصحى وهى:

> - التعرف على حالة الطفل النفسية ومحاولة علاج أى اضطرابات نفسية قد تكون موجودة لديه، بالإضافة للتوعية الغذائية من حيث تناول غذاء متوازن ومتكامل وعدم الإسراف فى تناول السكريات والدهون.

> - مراعاة عدم تناول الطعام بين الوجبات الأساسية قدر الإمكان، وتشجيع الأطفال على ممارسة أنواع الرياضيات المختلفة "كالجرى"، وذلك لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

- الحرص على تقديم المأكولات والعصائر للطفل عند شعوره بالجوع فقط، وعدم استخدام الطعام كوسيلة لمكافأة الطفل أو تهدئته أو إقناعه بشىء ما.