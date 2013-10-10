وليد يوسف: مسلسل "مصطفى محمود" ليس سيرة ذاتية بل قصيدة في عشق مصر

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 14:28

يعقد السيناريست وليد يوسف جلسات عمل حاليا مع المخرج محمد جمعة، لوضع اللمسات النهائية على نص مسلسل "مصطفى محمود"، الذي يتناول سيرة الإعلامي والمفكر والعالم والأديب المصري الراحل الدكتور مصطفى محمود صاحب برنامج "العلم والإيمان"، ورحلته بين الشك والإيمان.

وقال يوسف في تصريحات صحفية اليوم، إن المسلسل لا يستعرض فقط تاريخ وسيرة حياة مصطفى محمود، وإنما هو قصيدة في عشق مصر، حيث يقدم قراءة لتاريخها خلال الفترة التي عاش فيها محمود، من نهاية عشرينات القرن الماضي حتى وفاته في 31 أكتوبر 2009، مع استعراض حياة المصريين خلالها وأهم القضايا التي شهدتها هذه الفترة من تاريخ مصر، وأيضا يستعرض الرموز والشخصيات التي عاصرها صاحب السيرة، وتأثره بها وتأثيره فيها، مع التركيز على ملامح شخصيته، وتميزه في الجوانب الإبداعية المختلفة التي برز فيها كروائي ومفكر وصاحب رؤية دينية علمية، وأيضا فترة مشاركته بالكتابة في جريدة "الأهرام".

وأكد السيناريست أنه يعشق مصر إلى حد كبير، ويرى أنها بطلة أي عمل ومحور نجاح وتميز أي شخصية، وفيها تكمن عبقرية المصريين، ولهذا يحرص في كل أعماله على أن تكون مصر هي البطل ومحور الأحداث وصانعة تميز من يدور حولهم العمل الدرامي.

وعن الفنانين المشاركين في المسلسل الذي من المنتظر أن يعرض خلال موسم رمضان الدرامي المقبل، قال إنه حتى الآن تم الاتفاق مع الفنان خالد النبوي ليقوم بالبطولة مجسدا دور مصطفى محمود، وستؤدي نيللي كريم دور زوجته الأولى، بالإضافة إلى أحمد فهمي وهالة فاخر.