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إيمان البحر درويش: أتمنى ألا يترشح السيسي للرئاسة حتى لا يؤكد أن ما حدث "انقلاب"

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إيمان البحر درويش: أتمنى ألا يترشح السيسي للرئاسة حتى لا يؤكد أن ما حدث "انقلاب" إيمان البحر درويش: أتمنى ألا يترشح السيسي للرئاسة حتى لا يؤكد أن ما حدث "انقلاب"
نقيب الموسيقيين السابق: مصطفى كامل صرح بأن مرسي "اختيار رباني".. والآن يغني "تسلم الأيادي"

كتب : مروة مرسي منذ 59 دقيقة

قال الفنان إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، إنه يتمنى ألا يخضع الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع، للضغوط الشعبية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والثبات عن موقفه اتجاه هذ الأمر، لأن الذي في قلبه مرض سيرى أن تولي الفريق السيسي الرئاسة يعني "انقلاب عسكري"، كما تدعي الجماعة، وليس ثورة شعبية ساندها الجيش المصري، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون السيسي رئيسًا لمصر المقبل.

وأضاف درويش، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط بدورته التاسعة والعشرين بالقاعدة البحرية برأس التين، أن "الله عز وجل" أزاح جماعة الإخوان المسلمين عن البلاد ردًا على ما ارتكبوه في حق الشعب المصري من جرائم ومخالفات جسمية، مؤكدًا أن في طريقها إلى الخير طالما في حفظ "الرحمن".

وأوضح، أن الشعب والجيش والشرطة والقضاء على قلب رجل واحد، وأن مصر في طريقها الصحيح إلى النهوض والاستقرار، بعد ما تكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة.

وانتقد درويش، الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، الذي غنى أغنية تسلم الأيادي للجيش المصري، مشيرا إلى أنه نفسه ذات الشخص الذي قال في تصريحات له عبر إحدى القنوات الفضائية، إن الرئيس محمد مرسي، وقتها، اختيار رباني، ولا خوف على الموسيقى والإبداع في عهده. وأضاف درويش "إن أغنية تسلم الأيادي لاقت استحسان من المواطنين، لأنها على أنغام أغان قديمة، حبها الجمهور مسبقًا".

وأكد درويش أنه بصدد إصدار أغنية جديدة للجيش المصري من تلحيه وغناءه تحت عنوان "الأمن والأمان"، تعبر عن ما تمر به البلاد بالوقت الحالي، ومن كلماتها"تقول الغدر مبيعرفش مين نصارى ولا مسلمين".

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