31 أكتوبر.. آخر موعد لتلقي النصوص الراغبة بالمشاركة في "توفيق الحكيم للتأليف المسرحي"

كتب : محمد عبدالجليل منذ 53 دقيقة

حدد المخرج ناصر عبدالمنعم، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، كموعد نهائي لتلقي النصوص الراغبة في المشاركة بالدورة الثانية لمسابقة "توفيق الحكيم للتأليف المسرحي".

وقال عبدالمنعم، في تصريحات لـ"الوطن": "المسابقة تهدف في الأساس لاكتشاف جيل جديد من كتاب المسرح، وإلقاء الضوء على موهبتهم، وتدعيم الحركة المسرحية بأجيال جديدة تحمل أفكارًا مختلفة، وذلك نابع من أيماننا بأن النص هو أساس العملية المسرحية".

وأشار "ناصر" إلى أنه تقرر أن يتم إنتاج النص الفائز بالجائزة الأولى من خلال إحدى الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح أو لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية وذلك حسب طبيعة النص.