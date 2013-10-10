"المستثمرين"ينشئ شركة بمليار جنيه فى"محور القناة" نصفها باكتتاب شعبى

كشف الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد قرر إنشاء شركة مساهمة مصرية، للمشاركة فى الاستثمارات المستهدفة بمشروع تنمية محور قناة السويس.

وقال "هلال"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة الجديدة من المقرر أن يصل رأس مالها إلى مليار جنيه، على أن يتم توزيع رأس المال مناصفة بين المستثمرين، وطرح النصف الآخر للاكتتاب الشعبى بالقيمة الاسمية للأسهم.

يذكر أن اتحاد المستثمرين يضم فى مجلس إدارته عدداً من كبار رجال الأعمال، على رأسهم محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، وحسن راتب رئيس مجموعة شركات سما، والدكتور محرم هلال، رئيس مجموعة فرست جاز.