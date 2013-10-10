‫‫وزير الاتصالات: فودافون تسعى لإنشاء مركز عالمى للخدمات الدولية بمصر‬

‫‫استقبل المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيكولاس ريد، الرئيس الإقليمى لشركة فودافون العالمية، بمكتبه بالقرية الذكية.

حضر اللقاء المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر.

تم خلال اللقاء استعراض الخطط المستقبلية لقطاع الاتصالات، وأهم المشروعات المطروحة به، خاصة المشروع القومى للبرودباند والرخصة الموحدة والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات.‬‬

ووصف نيكولاس ريد سوق الاتصالات المصرى بأنه سوق واعد ومتميز، مشيراً إلى حرص شركة فودافون على الاستمرار فى زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكداً على أن شركة فودافون تسعى لتنمية نشاطها ودراسة إنشاء مركز عالمى لقطاع الخدمات الدولية بالسوق المصرى، وذلك نظراً لما يتمتع به السوق المصرى من جوده وتنافسيه عالية.

> كما أوضح ريد أن شركة فودافون تتفهم التحديات التى يمر بها قطاع الاتصالات والاقتصاد المصرى حاليا، مشيداً بسياسات وأولويات وزارة الاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمعالجة هذه الأمور.

> ‬‬

> ‫‫من جانبه، أثنى المهندس عاطف حلمى على التعاون القائم مع شركة فودافون، والذى يصب بكل تأكيد فى مصلحة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.