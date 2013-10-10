وزير الصناعة: الدعم الخليجى لمصر يغنيها عن صندوق النقد الدولى

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة حريصة على تنمية علاقاتها مع كافة الجهات المانحة، ولكنها ليست فى حاجة حالياً لقرض صندوق النقد الدولى، نظراً لحزمة المساعدات الضخمة التى تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة.

جاء ذلك على هامش جلسة مباحثات ثنائية مع بيوتر بوختا سفير بولندا بالقاهرة اليوم، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة.

> وأشار الوزير إلى ضرورة زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال المرحلة الحالية، موضحاً ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 8.6% خلال الشهور الستة الماضية.

وأكد "عبد النور" على ضرورة توسيع نطاق التعاون الاستثمارى بين مصر وبولندا، مشيراً إلى أهمية نقل التكنولوجيا الصناعية البولندية المتقدمة للصناعة المصرية.

وأضاف "عبد النور" أن هناك حزمة حوافز سيتم تطبيقها لدعم وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، مشيراً إلى أن الحكومة ستوجه دعماً كبيراً للمشروعات كثيفة العمالة بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.

من جانبه، أعرب السفير البولندى بالقاهرة بيوتر بوختا عن حرص الحكومة البولندية على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، موضحاً أن مصر تعتبر دولة محورية مهمة فى المنطقة، وأنها تعد الشريك الاقتصادى الأول لبولندا والمقصد السياحى الأول للسياح البولنديين فى المنطقة، كما أنها تمثل بوابة بولندا نحو أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن حكومة بلاده تدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون.

> ووجه بوختا الدعوة للحكومة المصرية ورجال الأعمال للمشاركة فى المؤتمر الوطنى، والذى سيعقد بالعاصمة البولندية وارسو خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع الحالى فى مصر ومستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر وبولندا ودول الاتحاد الأوروبى.