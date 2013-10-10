وزير خارجية السودان :مجلس السلم الأفريقي يرفض القرارات أحادية الجانب بشأن “أبيي”

أطلع وزير الخارجة السوداني علي كرتي ، الرئيس عمر البشير ، على نتائج اجتماعات وفد السودان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الأفريقي .

وأكد وزير الخارجية السوداني – في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب لقائه الرئيس البشير – إن أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي أكدوا على عدم اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب بشان قضية “أبيي” – المتنازع عليها بين دولتي السودان – مشيرا إلى أن كلا من الخرطوم وجوبا لهما “فقط” الحق في تحديد الوضع النهائي لتلك المنطقة .

وأضاف أن أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة أشادوا بلقاء الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ، الذي عقد بالخرطوم مؤخرا وبنتائجه الإيجابية ، لافتا إلى أن خطاب السودان أمام الجمعية العامة ، وجد تجاوبا كبيرا من الأعضاء بالأمم المتحدة .

أ ش أ