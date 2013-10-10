"الصحة" تحقق مع طبيب للتأكد من واقعة رفضه علاج ضابط مصاب بسيناء

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

أمر الدكتور محمد سلطان، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، التابع لها مستشفى شرم الشيخ الدولي، بفتح التحقيق الفوري مع طبيب الرمد المعالج لرائد الشرطة الذي أصيب في حادث إرهابي مؤخرا بسيناء.

جاء ذلك إثر مداخلة تليفونية، من والدة الضابط المصاب بإحدى البرامج التليفزيونية، والتي ادعت فيها رفض دكتور الرمد بالمستشفى إسعاف نجلها المصاب، وتركه ينزف بعد إصابة عينه بشظية.

وقال سلطان - بحسب البيان الصحفي الذي صدر عن الأمانة اليوم - إنه أمر بفتح تحقيق عاجل وفوري مع الطبيب المعالج، للتأكد من صحة الواقعة من عدمها، وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم تحويله للنيابة للتحقيق بها، وإخطار نقابة الأطباء لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع الطبيب.