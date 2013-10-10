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بعض مضادات الاكتئاب تؤدى إلى العقم عند الرجال

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بعض مضادات الاكتئاب تؤدى إلى العقم عند الرجال بعض مضادات الاكتئاب تؤدى إلى العقم عند الرجال

الاكتئاب هو مرض العصر، الذى أصبح يهاجمنا نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى نعيش فيها، وأصبح التعامل مع الأدوية المضادة للاكتئاب من الأمور العادية، إلا أن هذه الأدوية لها أضرار كثيرة. كما قال الدكتور عماد مجدى أخصائى أمراض نفسية وعصبية وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن أدوية مضادات الاكتئاب من أكثر الأدوية شيوعا الآن بالصيدليات، بل وأصبح كثير من الأطباء غير المتخصصين فى العلاج النفسى يصفونها لمرضاهم، كما يحصل عليها البعض بدون استشارة أى طبيب.
> وأضاف مجدى أن أدوية مضادات الاكتئاب تؤثر على الجهاز الهضمى، مسببة اضطرابات تختلف باختلاف نوع الدواء، ولكنها تتنوع ما بين إسهال أو إمساك أو غثيان، بالإضافة إلى أن تلك الأدوية غالبا ما تحتوى على الكورتيزون والذى يزيد الوزن بشكل كبير، كما أنها تسبب الرغبة الملحة فى النوم لفترات طويلة.

كما أن لها تأثير قوى على القدرة الجنسية للرجل، مثل وجود صعوبة فى الانتصاب، وسرعة القذف، فضلا عن تأثير تلك الأدوية على خصوبة الرجل، حيث تعمل بعض الأدوية على تقليل عدد الحيوانات المنوية بنسبة 50%، ويصل الأمر إلى إصابة بعض الرجال بالعقم المؤقت.

وأضاف عماد أن الاكتئاب المزمن والتوتر يؤثر على إفراز هرمون التسترون (المسئول عن الذكورة)، مما يؤدى إلى قتل الحيوانات المنوية وتقليلها، لذلك ينصح بالتوقف عن تناول أدوية مضادة للاكتئاب، إذا أراد الرجل الإنجاب، على شرط أن يدرك أنه يحتاج إلى وقت لا يقل عن شهرين، ليتخلص الجسم من الآثار السلبية لتلك الأدوية على جسده.
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مصر 365