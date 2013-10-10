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الإندبندنت: علماء بريطانيون يتوصلون لإنجاز جديد لعلاج الزهايمر

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الإندبندنت: علماء بريطانيون يتوصلون لإنجاز جديد لعلاج الزهايمر الإندبندنت: علماء بريطانيون يتوصلون لإنجاز جديد لعلاج الزهايمر

تحدثت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن إنجاز جديد فى علاج مرض الزهايمر، وقالت إن العلماء أشادوا بما وصفوه بنقطة تحول تاريخية فى البحث عن دواء يمكن أن يقهر مرض الزهايمر، وذلك بعد أن تم استخدام مركب أشبه بالعقار بوقف موت خلايا المخ فى فئران لأول مرة. وعلى الرغم من أن احتمال وجود أقراص لعلاج هذا المرض لا يزال بعيد المدى، إلا أن دراسة بريطانية بارزة قدمت طريقا رئيسا جديدا للعلاج بالعقاقير فى المستقبل.

ويعمل هذا المركب من خلال منع إشارة الخلل فى المخ المصاب بالأمراض العصبية والتى تغلق إنتاج البروتينات الأساسية، مما يؤدى إلى جعل خلايا المخ غير محمية، وتموت. وتم اختبار الأمر على فئران مصابة بمرض بريون، وهو أفضل نموذج حيوانى يعادل اضطرابات الأعصاب لدى الإنسان، إلا أن العلماء قالوا إنهم كانوا واثقين من أن نفس الأسس ستنطبق على المخ البشرى الذى يعانى من أمراض الزهايمر أو باركنسون.

وتم تنفيذ الدراسة التى نشرت نتائجها اليوم فى مجلة علم الطب الحركى، من وحدة السموم بمجلس الأبحاث الطبى فى جامعة ليستر البريطانية.
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