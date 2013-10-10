الأطعمة "المجمدة" أكثر قيمة غذائية من الأطعمة "الطازجة"

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر أكتوبر الجارى عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية، وتعد بمثابة المفاجأة للكثيرين، حيث أشارت إلى أن الخضروات والفواكه المجمدة قد تكون أكثر قيمة غذائية وصحية من الأطعمة الطازجة؛ نظراً لاحتوائها على مستويات أعلى من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة التى تحارب السرطان والأمراض المختلفة.

وأثبتت الأبحاث الناتجة عن إجراء دراستين مفصلتين، وأشرف عليها باحثون من جامعة شستر بالمملكة المتحدة، احتواء الخضروات والفواكه المجمدة مثل البروكلى والجزر والتوت الأزرق على قدر أكبر من العناصر الغذائية المفيدة، وخاصة مضادات الأكسدة التى تحارب السرطان، مثل فيتامين "ج" والبولى فينول ومركب الأنثوسيانين و"ليوتين" والبيتا كاروتين، وهى ضرورية أيضا لتعزيز وظائف الجسم ودعهما، وتحسين قدرات المخ ووظائف الجلد والعينين.

وأكد الباحثون على ضرورة تجاهل الرأى القائل بأن الأطعمة الطازجة أفضل من ناحية القيمة الغذائية مقارنة بمثيلتها المجمدة، بل أن العكس هو الصحيح غالباً، ودلل الباحثون على صحة هذه النتائج، مشيرين إلى أن الجزر المجمد يحتوى على ثلاثة أضعاف مركب "ليوتين" وضعف تركيز "بيتا كاروتين" مقارنة بالثمار الطازجة، وكما أنه يحتوى على قدر أكبر من فيتامين "ج" والبوليفينول، والأمر هو نفسه بالنسبة للتوت الأزرق والفول الأخضر.

وكشفت النتائج فى الوقت نفسه أن حفظ الخضروات والفواكه فى الثلاجة فقط بدلاً من "الفريز" أو المجمدة، يؤدى إلى تدهور حالتها مع مرور الوقت، وفقدان العناصر الغذائية ذات القيمة العالية تدريجياً، بعكس التجميد، والذى يحافظ على مستويات تلك الفيتامينات والمعادن كما هى.

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