التهابات اللثة أثناء الحمل تسبب الولادة المبكرة

كثير من المعلومات يتداولها الناس عن الحمل، ومنها أنه يسبب تساقط أسنان الأم نتيجة امتصاص الجنين للكالسيوم الخاص بها، وأن الحمل يسبب نخر بالأسنان، وهذا غير صحيح. كما قال الدكتور أحمد رضوان استشارى أمراض اللثة والأسنان، مشيرا إلى أن أمراض لثة الأسنان لا تواجه كل امرأة حامل، فالأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، حسب التغذية والعناية والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

وأضاف رضوان أن عملية نخر الأسنان، تحدث نتيجة لإفراز الجراثيم الموجودة بالأسنان لأحماض تؤثر على صحتها، نتيجة لتغييرات الهرمونية التى تحدث للحامل، مما يعمل على تنشيط الجراثيم مع ضعف اللثة، مما يؤدى إلى نقر الأسنان، ويساعد على وجود تلك الحالة عدم عناية الحامل بالفم.

ونصح رضوان بضرورة متابعة طبيب الأسنان قبل الحمل، وذلك لتخلص من الترسبات الكلسية، وعلاج اللثة من الالتهاب، وإذا احتاجت الحامل إلى علاج اللثة أثناء الحمل فإن التخدير الموضعى للثة لا يؤثر على صحة الأم أو الجنين.

حذر رضوان من استمرار حدوث التهابات اللثة، لأنه يؤدى إلى زيادة احتمال الولادة المبكرة، لأن البكتريا التى تنتشر بالفم تعمل على إفراز هرمون البروستاجلاندين، والذى ينقل إلى الجنين عبر المشيمة مسسب الولادة المبكرة، وصغر حجم حديثى الولادة.