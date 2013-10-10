أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التهابات اللثة أثناء الحمل تسبب الولادة المبكرة

Google+ Print
التهابات اللثة أثناء الحمل تسبب الولادة المبكرة التهابات اللثة أثناء الحمل تسبب الولادة المبكرة

كثير من المعلومات يتداولها الناس عن الحمل، ومنها أنه يسبب تساقط أسنان الأم نتيجة امتصاص الجنين للكالسيوم الخاص بها، وأن الحمل يسبب نخر بالأسنان، وهذا غير صحيح. كما قال الدكتور أحمد رضوان استشارى أمراض اللثة والأسنان، مشيرا إلى أن أمراض لثة الأسنان لا تواجه كل امرأة حامل، فالأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، حسب التغذية والعناية والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

وأضاف رضوان أن عملية نخر الأسنان، تحدث نتيجة لإفراز الجراثيم الموجودة بالأسنان لأحماض تؤثر على صحتها، نتيجة لتغييرات الهرمونية التى تحدث للحامل، مما يعمل على تنشيط الجراثيم مع ضعف اللثة، مما يؤدى إلى نقر الأسنان، ويساعد على وجود تلك الحالة عدم عناية الحامل بالفم.

ونصح رضوان بضرورة متابعة طبيب الأسنان قبل الحمل، وذلك لتخلص من الترسبات الكلسية، وعلاج اللثة من الالتهاب، وإذا احتاجت الحامل إلى علاج اللثة أثناء الحمل فإن التخدير الموضعى للثة لا يؤثر على صحة الأم أو الجنين.

حذر رضوان من استمرار حدوث التهابات اللثة، لأنه يؤدى إلى زيادة احتمال الولادة المبكرة، لأن البكتريا التى تنتشر بالفم تعمل على إفراز هرمون البروستاجلاندين، والذى ينقل إلى الجنين عبر المشيمة مسسب الولادة المبكرة، وصغر حجم حديثى الولادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365