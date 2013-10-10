اليوم.. لقاء لمحافظ مطروح الأسبق بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر

تستضيف محافظة الأقصر اليوم، الخميس، اللواء الدكتور كمال عامر الخبير الاستراتيجى ومحافظ مطروح الأسبق، والكاتبة الصحفية والباحثة العسكرية أميرة فكرى، ضمن سلسلة لقاءات برنامج "حوارات شبابية" التى تنفذها وزارة الشباب تحت شعار "معا نتحاور من أجل بناء مصر"، وذلك بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة فى الساعة الخامسة مساءً.

ويشارك فى اللقاء الشباب أعضاء مراكز وبرلمان الشباب وبرامج التعليم المدنى بمحافظة الأقصر، لمناقشة مختلف القضايا الراهنة ودور الشباب فى مرحلة بناء مصر.

ويهدف برنامج "حوارات شبابية"، الذى من المقرر تنفيذه على مستوى 24 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2013 وحتى إبريل 2014، إلى تدريب الشباب على حرية التعبير عن الرأى وقبول الآخر فى إطار ديمقراطى منظم، والوقوف على مختلف القضايا المطروحة للحوار والمناقشة، بهدف توضيح ورؤى الشباب حول تلك القضايا، كما يعمل البرنامج على بث قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المتكاملة لدى النشء والشباب.